Хирн: У Берланги самое громкое имя в среднем весе после «Канело»

Спортивный промоутерсамым популярным боксером-средневесом, не считая

«Если вы посмотрите на дивизион сейчас, мой вопрос таков: назовите мне более ценного бойца или более громкое имя во втором среднем весе помимо "Канело". Для меня это Эдгар Берланга. У вас есть Хайме Мунгия, есть Калеб Плант, есть Джермалл Чарло. У вас есть Диего Пачеко. Но Эдгар после выступления против "Канело" стал огромной звездой, и я действительно взволнован его будущим»

15 сентября Эдгар Берланга проиграл единогласным решением судей Саулю Альваресу в титульном боксерском противостоянии за 3 пояса чемпиона мира во втором среднем весе.