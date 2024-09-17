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    Хирн: У Берланги самое громкое имя в среднем весе после «Канело»

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Эдди Хирн Джермалл Чарло
    Спортивный промоутер Эдди Хирн назвал Эдгара Берлангу самым популярным боксером-средневесом, не считая Сауля «Канело» Альвареса.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

    «Если вы посмотрите на дивизион сейчас, мой вопрос таков: назовите мне более ценного бойца или более громкое имя во втором среднем весе помимо "Канело". Для меня это Эдгар Берланга. У вас есть Хайме Мунгия, есть Калеб Плант, есть Джермалл Чарло. У вас есть Диего Пачеко. Но Эдгар после выступления против "Канело" стал огромной звездой, и я действительно взволнован его будущим»

    15 сентября Эдгар Берланга проиграл единогласным решением судей Саулю Альваресу в титульном боксерском противостоянии за 3 пояса чемпиона мира во втором среднем весе.

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