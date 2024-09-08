Арман Царукян отказался от реванша с Чарльзом Оливейрой

Первый номер рейтинга UFC в легком весе объяснил свой отказ от реванша против бывшего чемпиона дивизиона

«Нет, я уже поставил в этом противостоянии точку. По-моему мнению, я победил его единогласным решением судей. Во всех раундах. Да, первый раунд был 50 на 50, но второй и третий были односторонними в мою пользу. Я сбивал его с ног, избивал в стойке. Если это матч-реванш в бою за временный пояс, то мне все равно. Я готов к такому поединку. Я бы подрался с кем угодно за титул»

Бой Царукяна и Оливейры проходил на турнире UFC 300 и продлился все 3 раунда. Арман одержал победу раздельным решением судей, после чего возглавил рейтинг легковесов.