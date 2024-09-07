Нганну: Я видел, как двигается Тайсон, он побьет Джейка Пола

, бывший чемпион UFC в тяжелом весе, уверен в победе легендарного боксеранадв выставочном поединке.

«Да, я действительно думаю, что он победит. Слушайте, я видел, как Тайсон двигался, просто чтобы показать мне что-то. Он такой: эта работа ногами делается вот так, а я такой: подожди, успокойся. У него все еще есть навыки и скорость. В любом случае, я думаю, Майк Тайсон побьет Пола. Мы говорим о Майке. Он — это нечто другое. Он образец для подражания. Майк будет переходить с одной стороны на другую, и вы не будете знать точно, в какой момент. Зная Майка, я просто верю, что он победит»

Бой Тайсона и Пола состоится в середине ноября в формате восьми раундов. В своем последнем поединке на ринге Джейк отправил в нокаут экс-бойца UFC Майка Перри.