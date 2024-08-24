Дува: Победа над Цзю откроет Муртазалиеву дорогу к бою с Кроуфордом

Спортивный промоутер, представляющая интересы чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии IBF видит своего клиента фаворитом в поединке си считает, что победа над ним гарантирует россиянину бой с

«Я думаю, что для него это очень выигрышный бой. Это тяжелый бой. Я ни в коем случае не думаю, что бой с Тимом Цзю — это легкий бой. Но его можно выиграть и далее уже рассчитывать на бой с Кроуфордом. Бахрам также мотивирован, как и в противостоянии с Джеком Кулкаем. У него был план. Он знал, что собирается сделать, и он это сделал. Я думаю, что он собирается подойти к бою с Цзю таким же образом. Я несколько раз смотрела бои Тима. Я ничего у него не отнимаю. Он очень талантлив. Но я думаю, что Цзю склонен поглощать удары, которые нет необходимости принимать»

Тим Цзю бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO. Свой последний поединок он проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре.