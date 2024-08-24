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    Дува: Победа над Цзю откроет Муртазалиеву дорогу к бою с Кроуфордом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Теренс Кроуфорд Тим Цзю
    Спортивный промоутер Кэти Дува, представляющая интересы чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии IBF Бахрама Муртазалиева, видит своего клиента фаворитом в поединке с Тимом Цзю и считает, что победа над ним гарантирует россиянину бой с Теренсом Кроуфордом.

    Тим Цзю
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    Тим Цзю

    «Я думаю, что для него это очень выигрышный бой. Это тяжелый бой. Я ни в коем случае не думаю, что бой с Тимом Цзю — это легкий бой. Но его можно выиграть и далее уже рассчитывать на бой с Кроуфордом. Бахрам также мотивирован, как и в противостоянии с Джеком Кулкаем. У него был план. Он знал, что собирается сделать, и он это сделал. Я думаю, что он собирается подойти к бою с Цзю таким же образом. Я несколько раз смотрела бои Тима. Я ничего у него не отнимаю. Он очень талантлив. Но я думаю, что Цзю склонен поглощать удары, которые нет необходимости принимать»

    Тим Цзю бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO. Свой последний поединок он проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре.

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