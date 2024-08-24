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    Соннен считает, что Раунтри побьет Перейру и станет чемпионом UFC

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Иржи Прохазка Джамал Хилл
    Экс-боец ММА Чейл Соннен объяснил, за счет чего Халил Раунтри победит Алексу Перейру и станет новым чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Халил выиграл 5 боев подряд, он остановил четырех парней нокаутами, и один из них — бывший претендент № 1 на титул Энтони Смит. Халил делает свою лучшую работу, когда на него нападает кикбоксер. Он контратакующий боец, и ему удобно, когда ты первым наносишь ему удар. Все эти страшные удары руками и ногами, которые наносит Перейра, вот где Раунтри делает свою лучшую работу. Это огромная катастрофа для любого, кто думает, что UFC пытается защитить Алекса. Если UFC пытается защитить Алекса, то кто-то только что совершил большую ошибку»

    Раунтри и Перейра проведут бой на UFC 307. Ранее Алекс уже дважды защитил титул чемпиона, побив Иржи Прохазку и Джамала Хилла.

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