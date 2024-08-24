Соннен считает, что Раунтри побьет Перейру и станет чемпионом UFC

Экс-боец ММА объяснил , за счет чегопобедити станет новым чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе.

«Халил выиграл 5 боев подряд, он остановил четырех парней нокаутами, и один из них — бывший претендент № 1 на титул Энтони Смит. Халил делает свою лучшую работу, когда на него нападает кикбоксер. Он контратакующий боец, и ему удобно, когда ты первым наносишь ему удар. Все эти страшные удары руками и ногами, которые наносит Перейра, вот где Раунтри делает свою лучшую работу. Это огромная катастрофа для любого, кто думает, что UFC пытается защитить Алекса. Если UFC пытается защитить Алекса, то кто-то только что совершил большую ошибку»

Раунтри и Перейра проведут бой на UFC 307. Ранее Алекс уже дважды защитил титул чемпиона, побив Иржи Прохазку и Джамала Хилла.