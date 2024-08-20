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    Оливейра может стать следующим соперником Хукера

    Бои ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Арман Царукян
    Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра может стать следующим соперником новозеландского бойца Дэна Хукера.

    Чарльз Оливейра
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    Чарльз Оливейра

    Стало известно, что между ними уже начались переговоры об очном поединке. Чарльз сейчас занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона. В последнем бою он уступил раздельным решением судей Арману Царукяну.

    Дэн Хукер на прошедшем турнире UFC 305 аналогичным образом одолел представителя Польши Матеуша Гамрота. Благодаря данному успеху, новозеландец поднялся на пятую строчку в рейтинге легкой категории.

    Таким образом, Хукер вышел на серию из трех выигранных поединков кряду. Всего в его активе 24 победы и 12 поражений в смешанных единоборствах.

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