Поединок Богачука и Ортиса номинирован на лучший бой года в боксе

Боксерский поединоквключен в число номинантов на лучший бой года, по версии авторитетного спортивного издания MMAJunkie

Их битва состоялась в ночь с 10 на 11 августа на «Michelob ULTRA Arena» в Лас-Вегасе. Встреча продлилась все 12 раундов, а победу решением большинства одержал Верджил Ортис.

Таким образом, американец отобрал у Богачука временный титул WBC в первом среднем весе. Одним из потенциальных соперников Ортиса является Теренс Кроуфорд.

Также возможен вариант реванша с Богачуком и бой против Тима Цзю. Всего в активе Ортиса 22 победы и ни единого поражения на профессиональном ринге.