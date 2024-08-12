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    Поединок Богачука и Ортиса номинирован на лучший бой года в боксе

    Бои Бокс WBO IBF WBA Сборная России Теренс Кроуфорд Тим Цзю
    Боксерский поединок Сергея Богачука и Верджила Ортиса включен в число номинантов на лучший бой года, по версии авторитетного спортивного издания MMAJunkie.

    Верджил Ортис
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    Верджил Ортис

    Их битва состоялась в ночь с 10 на 11 августа на «Michelob ULTRA Arena» в Лас-Вегасе. Встреча продлилась все 12 раундов, а победу решением большинства одержал Верджил Ортис.

    Таким образом, американец отобрал у Богачука временный титул WBC в первом среднем весе. Одним из потенциальных соперников Ортиса является Теренс Кроуфорд.

    Также возможен вариант реванша с Богачуком и бой против Тима Цзю. Всего в активе Ортиса 22 победы и ни единого поражения на профессиональном ринге.

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