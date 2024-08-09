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    Адесанья о Дю Плесси: Он такой же неуклюжий, как и Веттори

    Бои ММА UFC Камару Усман Исраэль Адесанья Марвин Веттори Франсис Нганну
    Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высмеял стиль своего грядущего оппонента Дрикуса Дю Плесси, посчитав его неуклюжим бойцом.

    Дрикус Дю Плесси
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    Дрикус Дю Плесси

    «Честно говоря Дрикус, немного похож на Веттори — такой же неуклюжий, но он просто больше любит рисковать, чем Марвин. Так что да, я не думаю, что у меня возникнут проблемы с тем, что он привносит. Он рискует намного больше, чем Веттори, и именно это делает его по-настоящему опасным. В нашем бою нет ничего личного. Но то, что Дрикус сказал, было богохульством, потому что без меня, Фрэнсиса и Камару он не смог бы стать чемпионом UFC. И он ответит за свои слова»

    Бой Дю Плесси и Адесаньи пройдет на турнире UFC 305. На кону будет стоять титул чемпиона промоушена в среднем весе, который сейчас принадлежит Дрикусу.

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