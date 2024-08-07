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    Джейк Пол: Я аплодирую UFC и тому, что они сделали для ММА

    Бои ММА UFC Бокс Дана Уайт  Джейк Пол
    Популярный американский блогер с лицензией профессионального боксера Джейк Пол рассказал о своем отношении к Дане Уайту и UFC.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    «Вот тут я аплодирую UFC и тому, что они сделали для ММА, как для вида спорта. И их продвижение, продюсирование, все это выглядит потрясающе. Люди думают, что я ненавижу UFC, но это не так. Я также испытываю большое уважение к Дане Уайту. Я уверен, что мы были быть друзьями, может быть, не в этой жизни, но в другой. Я просто хочу, чтобы бойцам платили больше, вот и все. 12 000 долларов за бой? Даже если бы они дрались 4 раза в год, этого недостаточно, чтобы прокормить их семьи»

    Пол ранее негативно высказывался о низких гонорарах бойцов UFC. Отметим, что за свои поединки на ринге Джейк получал не менее 10 млн долларов.

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