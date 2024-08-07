Джейк Пол: Я аплодирую UFC и тому, что они сделали для ММА

Популярный американский блогер с лицензией профессионального боксера рассказал о своем отношении ки UFC.

«Вот тут я аплодирую UFC и тому, что они сделали для ММА, как для вида спорта. И их продвижение, продюсирование, все это выглядит потрясающе. Люди думают, что я ненавижу UFC, но это не так. Я также испытываю большое уважение к Дане Уайту. Я уверен, что мы были быть друзьями, может быть, не в этой жизни, но в другой. Я просто хочу, чтобы бойцам платили больше, вот и все. 12 000 долларов за бой? Даже если бы они дрались 4 раза в год, этого недостаточно, чтобы прокормить их семьи»

Пол ранее негативно высказывался о низких гонорарах бойцов UFC. Отметим, что за свои поединки на ринге Джейк получал не менее 10 млн долларов.