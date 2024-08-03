Джаред Андерсон бросил вызов Тайсону Фьюри

Непобежденный боксер-тяжеловес, пятый номер рейтинга по версиям WBC и IBF, намерен подраться со своим бывшим спарринг-партнером и экс-чемпионом мира в данном дивизионе

«Тайсон определенно мог бы стать будущим соперником — но за правильную цену. Он по-прежнему друг и в некотором роде старший брат. Я уважаю его, мне нравится то, что он делает, и он продолжает ставить людей место в этой игре. Мне это в нем нравится. И я помогу ему любым доступным способом подготовиться к реваншу с Усиком, если будет нужно, а потом сам подерусь с ним. Фьюри говорит, что собирается нокаутировать меня, и я не могу дождаться момента, когда он попытается это доказать»

Джаред Андерсон ранее выиграл 17 боев кряду на профессиональном ринге в тяжелом весе. 4 августа он подерется с шестым номером рейтинга WBC Мартином Баколе.