Дерек Чисора после победы над Джо Джойсом хочет подраться с Диллианом Уайтом

Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC намерен закончить трилогию спосле победы надпо очкам.

«Я знал, что Джойс крутой боец. Этот парень реально крутой. Я устал, и мне пришлось копать глубже, потому что я не боксировал год. Ты должен понимать, когда ты тренируешься и спаррингуешь, и когда ты дерешься на ринге — все совершенно по-другому. Я не выходил на ринг год, и все стало усложняться. Это была тяжелая победа. Теперь я хочу провести третий бой с Диллианом Уайтом, если он будет чист на 100 процентов. Нет смысла драться с кем-то, кто не прошел допинг-тест»

Чисора ранее уже дважды проигрывал Уайту в 2016-м и 2018-м годах. После победы над Джойсом Дерек передумал завершать карьеру, о чем говорил до поединка.