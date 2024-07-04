Джон Джонс подтвердил свое возвращение 9 ноября

Действующий чемпион UFC в тяжелом весеподтвердил, что вернется в октагон после травмы плеча 9 ноября. Его соперником станет экс-обладатель титул в этом дивизионе

Джонс в последний раз дрался в марте прошлого года. Тогда он дебютировал в тяжелом весе в противостоянии с Сирилом Ганом и победил его удушающим приемом, став обладателем на тот момент вакантного титула.

В ноябре 2023-го на UFC 295 Джонс должен был проводить первую защиту пояса против Миочича, но получил травму и снялся с поединка. Стипе сейчас является шестым номером рейтинга весовой категории до 120 кг.

В последний раз он дрался в марте 2021 года. Тогда Миочич потерпел поражение нокаутом от Фрэнсиса Нганну и лишился чемпионского пояса. Всего у Стипе 20 побед и 4 проигрыша в профессиональной карьере.