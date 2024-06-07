Эдди Альварес: Стрикленд популярен, но в BKFC я зарабатываю больше него

Бывший чемпион UFC в легком весе, ныне боец кулачного промоушена BKFC, утверждает , что зарабатывает больше

«Он назвал BKFC плохим промоушеном и что они плохо платят. Это иронично слышать от парня, который буквально всю свою жизнь дрался в UFC почти ни за что. Он буквально только что получил свою маленькую зарплату и продолжает нести чушь. Вероятно, сейчас Шон, преуспевает в UFC, ведь он популярен, но я зарабатываю больше, чем Стрикленд, хотя дерусь голыми руками. Он постоянно жалуется на зарплату и говорит о том, что все промоушены почти не платят»

Шон Стрикленд — бывший чемпион UFC в среднем весе. За победу в последнем поединке против Пауло Косты он получил гонорар в размере 600 тысяч долларов.