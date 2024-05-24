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    Околи намерен подраться с Усиком и стать чемпионом в трех категориях

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Александр Усик Тайсон Фьюри
    Английский боксер Лоуренс Околи заявил, что открыт для поединка с абсолютным чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком.

    Лоуренс Околи
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    Лоуренс Околи

    «Если предоставится возможность подраться против Усика, я обязательно ею воспользуюсь. Я не против проверить себя в битве с абсолютным чемпионом мира. Это мой шанс стать чемпионом мира в трех весовых категориях»

    Околи бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом дивизионе. В ночь с 24 на 25 мая он подерется за титул в весовой категории до 101 кг по версии WBO против Лукаша Ружаньского.

    Усик накануне объединил все пояса в тяжелом дивизионе. Александр победил в последнем поединке Тайсона Фьюри раздельным решением судей, нанеся ему первое поражение в карьере.

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