Околи намерен подраться с Усиком и стать чемпионом в трех категориях

Английский боксер заявил , что открыт для поединка с абсолютным чемпионом в тяжелом весе

«Если предоставится возможность подраться против Усика, я обязательно ею воспользуюсь. Я не против проверить себя в битве с абсолютным чемпионом мира. Это мой шанс стать чемпионом мира в трех весовых категориях»

Околи бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом дивизионе. В ночь с 24 на 25 мая он подерется за титул в весовой категории до 101 кг по версии WBO против Лукаша Ружаньского.

Усик накануне объединил все пояса в тяжелом дивизионе. Александр победил в последнем поединке Тайсона Фьюри раздельным решением судей, нанеся ему первое поражение в карьере.