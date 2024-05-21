Теофимо Лопес проведет защиту пояса WBO против Стива Клаггетта 29 июня в Майами

, чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO, подтвердил анонс своего боя на 29 июня в Маймами против

«Я всегда хотел драться в Южной Флориде, где я вырос и развивался, как боец. Я никогда не думал, что это произойдет, но теперь, 29 июня, у меня есть будет возможность. Для Стива Клаггетта это, как история про Рокки Бальбоа. Я с нетерпением жду данного поединка. Не было других бойцов, которые были бы заинтересованы в поединке со мной, и я чувствую, что Клаггетт подарит не только мне, но и фанатам отличный бой»

Стив Клаггетт занимает десятую строчку в рейтинге WBO. На его счету 38 побед, 7 поражений и 2 ничьи на профессиональном ринге. К бою с Лопесом он подходит после выигрыша над Маркосом Гонсалезом нокаутом.