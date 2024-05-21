ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон Фьюри«Я бы нокаутировал Усика если знал, что проигрываю» — громкое интервью Фьюри после первого поражения на ринге
  • 14:29
    • В «Реале» заявили, что Кроос завершит карьеру после Евро-2024
    Все новости спорта

    Теофимо Лопес проведет защиту пояса WBO против Стива Клаггетта 29 июня в Майами

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Теофимо Лопес, чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO, подтвердил анонс своего боя на 29 июня в Маймами против Стива Клаггетта.

    Теофимо Лопес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Теофимо Лопес

    «Я всегда хотел драться в Южной Флориде, где я вырос и развивался, как боец. Я никогда не думал, что это произойдет, но теперь, 29 июня, у меня есть будет возможность. Для Стива Клаггетта это, как история про Рокки Бальбоа. Я с нетерпением жду данного поединка. Не было других бойцов, которые были бы заинтересованы в поединке со мной, и я чувствую, что Клаггетт подарит не только мне, но и фанатам отличный бой»

    Стив Клаггетт занимает десятую строчку в рейтинге WBO. На его счету 38 побед, 7 поражений и 2 ничьи на профессиональном ринге. К бою с Лопесом он подходит после выигрыша над Маркосом Гонсалезом нокаутом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Латыши способны ещё раз обыграть американцев?
  • Латвия — США. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Шведы пройдут групповой этап без потери очков?
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Оформит ли «Црвена Звезда» дубль?
  • «Црвена Звезда» — «Войводина». Прогноз и ставки
  • 2.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Латвия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.91
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Войводина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  5.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Риека — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры