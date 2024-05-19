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    Раунтри прокомментировал отмену боя против Хилла на UFC 303

    Бои ММА UFC Джамал Хилл
    Топовый полутяжеловес UFC Халил Раунтри прокомментировал отмену боя против Джамала Хилла ввиду провального допинг-теста.

    Джамал Хилл
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    Джамал Хилл

    «Я не буду драться на UFC 303 из-за употребления запрещенного вещества. Я не делал этого намеренно, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы уладить эту ситуацию. Я пользовался персонализированными добавками от компании, которой я доверял, которая понимала мои ограничения в том, что я могу принимать, а что нет. Они случайно прислали мне смешанную добавку, которая содержала запрещенное вещество под названием DHEA — оно всегда было запрещено антидопинговой политикой UFC. Только после того, как я его употребил, до моего сведения были доведены его ингредиенты. Я ничего не знал»

    Поединок Хилла и Раунтри должен был состояться на турнире UFC 303. На данный момент бойцы занимают третью и восьмую строчки в рейтинге полутяжелого дивизиона.

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