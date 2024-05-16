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    Ковалев о бое с Сафаром: Хочу показать свой лучший бокс в этом поединке

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тайсон Фьюри Александр Усик
    Российский профессиональный боксер Сергей Ковалев, в прошлом чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO, дал комментарий перед поединком против Робина Сафара в Саудовской Аравии в карде с Фьюри и Усиком.

    Сергей Ковалев
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    Сергей Ковалев

    «Я не хочу делать никаких прогнозов. Просто хочу выйти на ринг, показать себя с лучшей стороны и показать, на что я способен. Я провел десятинедельный тренировочный лагерь перед этим боем. Но я также занимался спаррингами, тренировками на технику и физической подготовкой с момента моего последнего боя двухлетней давности. Я все еще работаю и учусь в тренажерном зале, поэтому надеюсь, что смогу показать тем, кто смотрит, мой лучший бокс»

    Поединок Сафара и Ковалева пройдет 18 мая на турнире в Саудовской Аравии в рамках первого тяжелого дивизиона. Соперник россиянина ранее никому не проигрывал и занимает 15-е место в рейтинге WBO.

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