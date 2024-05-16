Ковалев о бое с Сафаром: Хочу показать свой лучший бокс в этом поединке

Российский профессиональный боксер, в прошлом чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO, дал комментарий перед поединком противв Саудовской Аравии в карде с

«Я не хочу делать никаких прогнозов. Просто хочу выйти на ринг, показать себя с лучшей стороны и показать, на что я способен. Я провел десятинедельный тренировочный лагерь перед этим боем. Но я также занимался спаррингами, тренировками на технику и физической подготовкой с момента моего последнего боя двухлетней давности. Я все еще работаю и учусь в тренажерном зале, поэтому надеюсь, что смогу показать тем, кто смотрит, мой лучший бокс»

Поединок Сафара и Ковалева пройдет 18 мая на турнире в Саудовской Аравии в рамках первого тяжелого дивизиона. Соперник россиянина ранее никому не проигрывал и занимает 15-е место в рейтинге WBO.