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    Хоакин Бакли просит UFC организовать ему бой с Гилбертом Бернсом

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс Конор Макгрегор
    Рейтинговый полусредневес UFC Хоакин Бакли заинтересован в поединке с бывшим претендентом на титул в их категории Гилбертом Бернсом.

    Хоакин Бакли
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    Хоакин Бакли

    «Меня ничто не удивило в поединке с Рузибоевым. Я знал, что он будет ждать, пока я взорвусь, и попытается поймать меня. Поэтому мне пришлось использовать свои движения, и мне просто нужно было набраться терпения, чтобы получить возможность разоблачить его. Теперь после победы я пытаюсь продвинуть себя на более высокий уровень. Мне нужны более статусные противники. Понимаю, что бой с Макгрегором вряд ли получу. Но поединок с Гилбертом Бернсом очень даже реален сейчас»

    Хоакин Бакли на прошедшем турнире в Сент-Луисе одержал победу единогласным решением судей над Нурсултоном Рузибоевым. Американец на данный момент занимает 11-ю строчку в рейтинге полусредневесов UFC.

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