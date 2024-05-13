Хоакин Бакли просит UFC организовать ему бой с Гилбертом Бернсом

Рейтинговый полусредневес UFC заинтересован в поединке с бывшим претендентом на титул в их категории

«Меня ничто не удивило в поединке с Рузибоевым. Я знал, что он будет ждать, пока я взорвусь, и попытается поймать меня. Поэтому мне пришлось использовать свои движения, и мне просто нужно было набраться терпения, чтобы получить возможность разоблачить его. Теперь после победы я пытаюсь продвинуть себя на более высокий уровень. Мне нужны более статусные противники. Понимаю, что бой с Макгрегором вряд ли получу. Но поединок с Гилбертом Бернсом очень даже реален сейчас»

Хоакин Бакли на прошедшем турнире в Сент-Луисе одержал победу единогласным решением судей над Нурсултоном Рузибоевым. Американец на данный момент занимает 11-ю строчку в рейтинге полусредневесов UFC.