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    Бен Аскрен: Джонс финиширует Перейру за 2,5 минуты

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Исраэль Адесанья Джон Джонс Сирил Ган
    Бывший боец ММА Бен Аскрен не видит шансов у Алекса Перейры в поединке с Джоном Джонсом, чемпионом UFC в тяжелом дивизионе.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Люди хотят видеть, что у Перейры есть возможность останавливать тейкдауны, потому что, если ты не сможешь остановить тейкдауны Джона Джонса, он уложит тебя и отправит в нокаут. Мы видели, как Перейра был повержен Адесаньей, и он оставался в нокдауне значительную часть времени. Если он будет драться с Джоном Джонсом, я думаю, есть шанс, что все закончится примерно через 2,5 минуты. Посмотрите, что Джон сделал с Сирилом Ганом. Джон очень крупный, он борец высокого уровня, у него отличные навыки грэпплинга. Джонс финиширует Перейру»

    Джон Джонс в последнем поединке одолел Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде. Тогда, в марте 2023 года, «Костяной» взял вакантный титул UFC в тяжелом весе.

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