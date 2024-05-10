Бен Аскрен: Джонс финиширует Перейру за 2,5 минуты

Бывший боец ММА не видит шансов ув поединке с, чемпионом UFC в тяжелом дивизионе.

«Люди хотят видеть, что у Перейры есть возможность останавливать тейкдауны, потому что, если ты не сможешь остановить тейкдауны Джона Джонса, он уложит тебя и отправит в нокаут. Мы видели, как Перейра был повержен Адесаньей, и он оставался в нокдауне значительную часть времени. Если он будет драться с Джоном Джонсом, я думаю, есть шанс, что все закончится примерно через 2,5 минуты. Посмотрите, что Джон сделал с Сирилом Ганом. Джон очень крупный, он борец высокого уровня, у него отличные навыки грэпплинга. Джонс финиширует Перейру»

Джон Джонс в последнем поединке одолел Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде. Тогда, в марте 2023 года, «Костяной» взял вакантный титул UFC в тяжелом весе.