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    Карл Фроч о Хэйни: Девин переоценен, он не тот, кем мы его считали

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия Девин Хэйни
    Карл Фроч, бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, раскритиковал Девина Хэйни за проигрыш Райану Гарсии, назвав его переоцененным боксером.

    Девин Хэйни
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    Девин Хэйни

    «Гарсия нанес левый хук в подбородок и Хейни не знал, что происходит, он не знал, куда идти и что делать. Он низко нырял, пытаясь укрыться и спастись, но, возможно, Девин Хейни не тот боец, каким мы его считали. Его просто переоценили. Возможно, провальная весогонка соперника имела значение, хотя в тот вечер Гарсия действительно выглядел крупнее. Но таковы были правила, и Райан заплатил штраф за те 3 фунта, а затем вышел туда и побил Девина Хейни. Так что никто не может жаловаться на результат».

    Гарсия выиграл бой у Хэйни в первом полусреднем весе решением большинства. Для Девина это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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