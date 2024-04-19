Сехудо о Никале: Он не готов драться с парнями из топ-10 средневесов

Экс-двойной чемпион UFC, владевший титулами в легчайшем и наилегчайшем дивизионах, уверен , что восходящая звезда ММАне справится с бойцами из топ-10 средневесов.

«Я верю, что он мог бы стать будущим чемпионом в 185 фунтах, но пока Никал не готов драться с парнями из топ-10 средневесов. Что будет, если UFC выставит тебя против таких сильных бойцов, как Марвин Веттори, у которого отличное джиу-джитсу? Или Пауло Косту? Я думаю, что в 185 фунтах Никалу нужно пройти 3 раунда. Ему нужно понять этот порог, потому что он все еще побеждает этих парней очень рано. Если ты хочешь стать чемпионом, то как ты проведешь пять 5 раундов против такого парня, как Шон Стрикленд, даже ни разу не побившись 3 раунда?

Бо Никал в UFC выиграл 3 поединка кряду досрочно. Всего у него 5 побед и ни единого поражения в смешанных единоборствах.