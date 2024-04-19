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    Сехудо о Никале: Он не готов драться с парнями из топ-10 средневесов

    Бои ММА UFC Генри Сехудо Шон Стрикланд Пауло Коста Марвин Веттори
    Экс-двойной чемпион UFC Генри Сехудо, владевший титулами в легчайшем и наилегчайшем дивизионах, уверен, что восходящая звезда ММА Бо Никал не справится с бойцами из топ-10 средневесов.

    Генри Сехудо (справа)
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    Генри Сехудо (справа)

    «Я верю, что он мог бы стать будущим чемпионом в 185 фунтах, но пока Никал не готов драться с парнями из топ-10 средневесов. Что будет, если UFC выставит тебя против таких сильных бойцов, как Марвин Веттори, у которого отличное джиу-джитсу? Или Пауло Косту? Я думаю, что в 185 фунтах Никалу нужно пройти 3 раунда. Ему нужно понять этот порог, потому что он все еще побеждает этих парней очень рано. Если ты хочешь стать чемпионом, то как ты проведешь пять 5 раундов против такого парня, как Шон Стрикленд, даже ни разу не побившись 3 раунда?

    Бо Никал в UFC выиграл 3 поединка кряду досрочно. Всего у него 5 побед и ни единого поражения в смешанных единоборствах.

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