Холлоуэй: Мой реванш с Макгрегором стал бы величайшим боем в истории UFC

Бывший чемпион UFC в полулегком весе заинтересован в ответном поединке против экс-обладателя титула в их категории

«Было бы трудно не сказать об этом, когда Конор наконец-то объявил о своем возвращении. Мой реванш с Макгрегором стал бы величайшим боем в истории UFC. Но для наследия мне важно вернуть титул. Я должен согласиться драться с Илией Топурией. Он победил человека, которого я не мог не понять. Посмотрим. Прямо сейчас у нас с ним в Твиттере небольшая перепалка. Похоже, что следующим будет именно Топурия. Но а пока мы с моей командой собираемся восстановиться после боя с Гейджи»

Первый бой Холлоуэя и Макгрегора состоялся в августе 2013 года. Тогда Конор выиграл поединок единогласным решением судей.