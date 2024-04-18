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    Холлоуэй: Мой реванш с Макгрегором стал бы величайшим боем в истории UFC

    Бои ММА UFC Джастин Гейджи Макс Холлоуэй Конор Макгрегор
    Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй заинтересован в ответном поединке против экс-обладателя титула в их категории Конора Макгрегора.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Было бы трудно не сказать об этом, когда Конор наконец-то объявил о своем возвращении. Мой реванш с Макгрегором стал бы величайшим боем в истории UFC. Но для наследия мне важно вернуть титул. Я должен согласиться драться с Илией Топурией. Он победил человека, которого я не мог не понять. Посмотрим. Прямо сейчас у нас с ним в Твиттере небольшая перепалка. Похоже, что следующим будет именно Топурия. Но а пока мы с моей командой собираемся восстановиться после боя с Гейджи»

    Первый бой Холлоуэя и Макгрегора состоялся в августе 2013 года. Тогда Конор выиграл поединок единогласным решением судей.

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