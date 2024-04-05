Райан Гарсия: Я смогу нокаутировать Айзека Круза за 5 раундов

Звездный американский боксер считает , что сумеет нокаутировать чемпиона мира в первом полусреднем весе

«Я не могу сосчитать, сколько раз я спарринговал с кем-то подобным Крузу. Он даже меньше, чем Оскар Дуарте, которого я недавно побил. Тем не менее, у них очень похожий стиль. Они могут отрицать это сколько угодно, но у Дуарте и Круза очень похожий стиль. Я бы просто дрался с уменьшенной версией Оскара и, возможно, немного более агрессивной. Но я справлюсь с этим парнем, потому что я нокаутировал Дуарте. Я чувствую, что смогу нокаутировать Круза за 5 раундов. Мне будет легко нанести ему удар, потому что он все равно пойдет на меня»

Райан Гарсия следующий претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC. 20 апреля он подерется против Девина Хэйни.