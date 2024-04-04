Кормье: Фиро не должна принимать больше ни один бой кроме титульного

, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, посоветовал не принимать больше ни один бой кроме поединка за пояс в женском наилегчайшем весе.

«Фиро не должна принимать больше ни один бой кроме титульного. Она выглядит все лучше, и она сейчас находится в шаге от своего чемпионства. Я понимаю, что для Манон есть один интересный поединок. Я тоже хотел бы увидеть ее бой с Мэйси Барбер. Но то, как Фиро выглядела в прошлые выходные против Бланчфилд, говорит о том, что сейчас она готова драться за пояс. Ее защита от тейкдаунов была очень хорошей. Уверен, Фиро и сама ждет, когда ей дадут титульник»

В последнем поединке Фиро одолела единогласным решением судей Эрин Бланчфилд на турнире в Атлантик-Сити 31 марта. Сейчас Манон идет в промоушене на серии из семи побед кряду.