ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендан АлленРеванш Аллена и Кертиса, дебют младшего брата Джонни Уокера. Анонс карда UFC Vegas 90
  • 13:07
    • Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
    Все новости спорта

    Кормье: Фиро не должна принимать больше ни один бой кроме титульного

    Бои ММА UFC
    Даниэль Кормье, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, посоветовал Манон Фиро не принимать больше ни один бой кроме поединка за пояс в женском наилегчайшем весе.

    Манон Фиро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Манон Фиро

    «Фиро не должна принимать больше ни один бой кроме титульного. Она выглядит все лучше, и она сейчас находится в шаге от своего чемпионства. Я понимаю, что для Манон есть один интересный поединок. Я тоже хотел бы увидеть ее бой с Мэйси Барбер. Но то, как Фиро выглядела в прошлые выходные против Бланчфилд, говорит о том, что сейчас она готова драться за пояс. Ее защита от тейкдаунов была очень хорошей. Уверен, Фиро и сама ждет, когда ей дадут титульник»

    В последнем поединке Фиро одолела единогласным решением судей Эрин Бланчфилд на турнире в Атлантик-Сити 31 марта. Сейчас Манон идет в промоушене на серии из семи побед кряду.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» — «МЮ»: чья серия прервется?
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Локомотив» удвоит преимущество перед выездом в Челябинск?
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сколько «Ливерпуль» забьет «Шеффилд Юнайтед»?
  • «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аякс — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддад-Майя — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Берреттини — Сонего
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры