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    Брендан Аллен: Кертис более сложный соперник, чем Веттори

    Бои ММА UFC Марвин Веттори
    Шестой номер ростера среднего дивизиона UFC Брендан Аллен заявил, что Крис Кертис более серьезный соперник, чем Марвин Веттори.

    Марвин Веттори
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    Марвин Веттори

    «Если я побью Криса в субботу, я буду пятым в рейтинге на следующей неделе. У Кертиса высокий IQ. На мой взгляд, у него очень хорошая техника. Я бы сказал, что Крис более сложный соперник для меня, чем Марвин Веттори. Так оно и есть. Мы встречались друг с другом раньше. У нас была всего пара дней или что-то вроде того, чтобы подготовиться. Теперь у нас с Крисом есть немного больше времени, чтобы подготовиться друг к другу. Посмотрим, кто сможет внести коррективы, и посмотрим, что получится»

    Изначально Аллен должен был драться с Веттори на UFC Vegas 90, однако Марвин по непонятным причинам снялся с турнира за месяц до его начала. Итальянца в поединке с Бренданом заменит 14-й номер рейтинга средневесов Крис Кертис.

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