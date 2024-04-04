Брендан Аллен: Кертис более сложный соперник, чем Веттори

Шестой номер ростера среднего дивизиона UFC заявил , чтоболее серьезный соперник, чем

«Если я побью Криса в субботу, я буду пятым в рейтинге на следующей неделе. У Кертиса высокий IQ. На мой взгляд, у него очень хорошая техника. Я бы сказал, что Крис более сложный соперник для меня, чем Марвин Веттори. Так оно и есть. Мы встречались друг с другом раньше. У нас была всего пара дней или что-то вроде того, чтобы подготовиться. Теперь у нас с Крисом есть немного больше времени, чтобы подготовиться друг к другу. Посмотрим, кто сможет внести коррективы, и посмотрим, что получится»

Изначально Аллен должен был драться с Веттори на UFC Vegas 90, однако Марвин по непонятным причинам снялся с турнира за месяц до его начала. Итальянца в поединке с Бренданом заменит 14-й номер рейтинга средневесов Крис Кертис.