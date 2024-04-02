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    Себастьян Фундора и Тим ЦзюЦзю сенсационно проиграл Фундоре. Тим не сумел пройти двухметрового гиганта
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    Теренс Кроуфорд может стать следующим соперником Себастьяна Фундоры

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Теренс Кроуфорд Тим Цзю
    Всемирная боксерская организация рассчитывает организовать поединок между абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом и обладателем титула WBO в первом среднем весе Себастьяном Фундорой.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    В течение трех недель бойцы должны подписать контракт. Сам поединок может пройти в ближайшие 6 месяцев. Фундора в недавней встрече одержал победу раздельным решением над Тимом Цзю и стал новым чемпионом мира.

    Для австралийца это первое поражение в профессиональной карьере. Ранее Тим шел на серии из 24-х выигранных поединков кряду.

    Также в контракте на первый бой Фундоры и Цзю была прописана опция реванша. Если Себастьян пример поединок с Кроуфордом, то он подерется с Тимом во второй раз не раньше середины следующего года.

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