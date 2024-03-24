Иэн Гэрри назвал причину отказа от поединка с Майклом Пейджем

Непобежденный боец, выступающий в полусреднем дивизионе UFC, объяснил , почему ему он не заинтересован в поединке против

«Нет, его номер в рейтинге не выше моего. Я хочу быть лучшим в мире, и если твой номер не выше моего, я не заинтересован. Я рад, что Пейдж разбил лицо Кевину Холлэнду — этот парень тоже много чего говорит. Его поражение доказывает, что он недостаточно хорош, чтобы быть в топ-10. Я говорил, что Майкл не победит его, но он удивил меня. Молодец. Кевин Холлэнд выглядел ужасно. И все же нашего боя с Пейджем не будет. Мы подеремся, только если он каким-то образом обойдет меня в дивизионе и его номер станет выше моего, но пока у меня нулевой интерес к нему»

Гэрри располагается на седьмой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Майкл Пейдж после победы в дебюте над Кевином Холлэндом идет 13-м в ростере.