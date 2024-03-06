Сен-Дини не исключает, что станет чемпионом в легком весе UFC до конца года

Восходящая звезда легкой весовой категории UFCне исключает, что станет чемпионом промоушена в этом дивизионе до конца 2024 года.

«Порье крутой парень. Для многих удивительно, что я встречусь с ним. У него большой опыт. Порье бывший временный чемпион, так что это действительно будет тестовый поединок для меня. Это серьезное испытание, и после боя мы все увидим ли я к чему-то большему. Что касается чемпионства до конца года. Конечно, всегда есть шанс. У нас во Франции есть такая концепция: для французского парня нет ничего невозможного»

На турнире UFC 299 Бенуа Сен-Дени встретится с Дастином Порье. Француз идет на серии из пяти побед кряду. Он является 11-м номером в рейтинге в легком весе. Порье занимает третью строчку в ростере дивизиона.