Мунгия подерется с «Канело» вместо Чарло 5 мая

Первый номер рейтинга во втором среднем весе по версиям WBC и WBOзаменитв боксерском поединке с

Их противостояние должно состояться 5 мая в США на турнире в Лас-Вегасе. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

На данный момент все пояса в этой категории принадлежат «Канело». В предыдущем поединке Сауль Альварес одолел единогласным решением судей Джермелла Чарло.

Мунгия ранее нокаутировал в девятом раунде бывшего соперника «Канело» Джона Райдера. В активе Хайме 43 победы и ни одного проигрыша в профессиональной карьере.