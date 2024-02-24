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    Субриэль Маттаис считает, что победит Девина Хэйни и Теофимо Лопеса

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни
    Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии IBF Субриэль Маттиас уверен, что победит обладателей остальных титулов в их категории, включая Девина Хэйни и Теофимо Лопеса.

    Теофимо Лопес
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    Теофимо Лопес

    «Прямо сейчас вы смотрите на лучшего парня в нашем весе. Я легко нокаутирую Лопеса и разберусь с Хэйни, который продолжает убегать от поединка со мной»

    Маттиас в последнем поединке в битве за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF нокаутировал в пятом раунде Хереми Понсе. Хэйни сейчас принадлежит пояс в этом весе по версии WBC.

    Теофимо Лопес является обладателем титула WBO. Недавно он провел первую удачную защиту в качестве чемпиона, победив единогласным решением судей Джамейна Ортиса.

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