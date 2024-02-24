Субриэль Маттаис считает, что победит Девина Хэйни и Теофимо Лопеса

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии IBF уверен , что победит обладателей остальных титулов в их категории, включая

«Прямо сейчас вы смотрите на лучшего парня в нашем весе. Я легко нокаутирую Лопеса и разберусь с Хэйни, который продолжает убегать от поединка со мной»

Маттиас в последнем поединке в битве за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF нокаутировал в пятом раунде Хереми Понсе. Хэйни сейчас принадлежит пояс в этом весе по версии WBC.

Теофимо Лопес является обладателем титула WBO. Недавно он провел первую удачную защиту в качестве чемпиона, победив единогласным решением судей Джамейна Ортиса.