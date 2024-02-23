Джейк Пол может провести реванш с Томми Фьюри по ММА в PFL

Популярный американский блогер-боксервступил в переговоры со своим недавним соперникомо проведении еще одного поединка.

Бойцы обсуждают возможность подраться друг с другом по правилам смешанных единоборств под эгидой организации PFL во второй половине этого года.

У Пола запланировано возвращение на ринг на 2 марта против Райана Бурланда на турнире Пуэрто-Рико. В предыдущем поединке Джейк нокаутировал Андре Аугусто.

Первый бой Пола против Томми Фьюри проходил 26 февраля прошлого года. Тогда Джейк уступил раздельным решением судей. Всего на его счету 8 побед и одно поражение на ринге.