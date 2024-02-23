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    Джейк Пол может провести реванш с Томми Фьюри по ММА в PFL

    Бои Бокс ММА PFL Джейк Пол
    Популярный американский блогер-боксер Джейк Пол вступил в переговоры со своим недавним соперником Томми Фьюри о проведении еще одного поединка.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    Бойцы обсуждают возможность подраться друг с другом по правилам смешанных единоборств под эгидой организации PFL во второй половине этого года.

    У Пола запланировано возвращение на ринг на 2 марта против Райана Бурланда на турнире Пуэрто-Рико. В предыдущем поединке Джейк нокаутировал Андре Аугусто.

    Первый бой Пола против Томми Фьюри проходил 26 февраля прошлого года. Тогда Джейк уступил раздельным решением судей. Всего на его счету 8 побед и одно поражение на ринге.

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