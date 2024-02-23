Чендлер не уверен, что бой с Макгрегором состоится

Пятый номер рейтинга легкого дивизиона UFC, экс-претендент на титул чемпиона, сомневается , что его поединок ссостоится.

«За кулисами происходит много сложных вещей. Но, в конечном счете, у Конора все идет своим чередом. Очевидно, были проблемы с USADA, а теперь еще и с тестированием на допинг. Плюс к тому, Дана Уайт сказал, деньги все усложняют. У меня сейчас слишком много сомнений в том, что этот бой состоится»

Поединок Чендлера и Макгрегора ранее уже дважды сорвался. Изначально он должен был состояться осенью прошлого года, а потом был перенесен на февраль 2024-го.

Причина отмены встречи — несвоевременные допинг тесты Конора Макгрегора и его отсутствие в пуле проверяемых бойцов. Новая дата их поединка 29 июня этого года.