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    Чендлер не уверен, что бой с Макгрегором состоится

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор Майкл Чендлер Дана Уайт 
    Пятый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Майкл Чендлер, экс-претендент на титул чемпиона, сомневается, что его поединок с Конором Макгрегором состоится.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «За кулисами происходит много сложных вещей. Но, в конечном счете, у Конора все идет своим чередом. Очевидно, были проблемы с USADA, а теперь еще и с тестированием на допинг. Плюс к тому, Дана Уайт сказал, деньги все усложняют. У меня сейчас слишком много сомнений в том, что этот бой состоится»

    Поединок Чендлера и Макгрегора ранее уже дважды сорвался. Изначально он должен был состояться осенью прошлого года, а потом был перенесен на февраль 2024-го.

    Причина отмены встречи — несвоевременные допинг тесты Конора Макгрегора и его отсутствие в пуле проверяемых бойцов. Новая дата их поединка 29 июня этого года.

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