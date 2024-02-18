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    UFC введет в зал славы бразильца Вандерлея Силву

    Бои ММА UFC Дана Уайт 
    UFC принял решение включить в зал славы бразильского бойца Вандерлея Силву, дравшегося в полутяжелой весовой категории. Он дебютировал в промоушене еще в 1998 году.

    Вандерлей Силва
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    Вандерлей Силва

    Силва доходил до титульного боя в полутяжелом весе, но потерпел поражение от Тито Ортиса. Закончил свои выступления в UFC Вандерлей в 2013 году.

    Последний поединок в промоушене Даны Уайта он выиграл у Брайана Стэнна нокаутом во втором раунде. Завершил карьеру в смешанных единоборствах Силва в сентябре 2018-го после проигрыша от Куинтона Джексона.

    Всего в активе бразильца 35 выигранных поединков, 14 поражений и одна ничья в ММА. На данный момент экс-бойцу UFC 47 лет.

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