UFC введет в зал славы бразильца Вандерлея Силву

UFC принял решение включить в зал славы бразильского бойца, дравшегося в полутяжелой весовой категории. Он дебютировал в промоушене еще в 1998 году.

Силва доходил до титульного боя в полутяжелом весе, но потерпел поражение от Тито Ортиса. Закончил свои выступления в UFC Вандерлей в 2013 году.

Последний поединок в промоушене Даны Уайта он выиграл у Брайана Стэнна нокаутом во втором раунде. Завершил карьеру в смешанных единоборствах Силва в сентябре 2018-го после проигрыша от Куинтона Джексона.

Всего в активе бразильца 35 выигранных поединков, 14 поражений и одна ничья в ММА. На данный момент экс-бойцу UFC 47 лет.