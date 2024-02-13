Яир Родригес: Я разнесу Топурию у него же дома в Испании

Бывший временный чемпион UFC в полулегком весе считает , что сумеет победить в Испании своего прямого конкурента по дивизиону

«Он никогда не встретится с кем-то вроде "Канело" или Макгрегора. Его карьера завершится после этого боя с Волкановски. Я бы с удовольствием побил его. Уверен, что разнесу Топурию у него же дома в Испании»

Топурия ранее высказался, что не даст титульник Яиру Родригесу, Максу Холлоуэю и Брайану Ортеге, если станет новым чемпионом промоушена в полулегком весе.

Бой Илии против Александра Волкановски состоится на UFC 298. Родригес в следующем своем поединке сразится с бывшим претендентом на титул Брайаном Ортегой.