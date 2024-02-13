ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Теофимо Лопес и Джамейн ОртисЛопес оставил Ортиса ни с чем. Теофимо защитил титул, назвав себя королем бокса
  • 15:50
    • «Адмирал» продлил серию поражений «Барыса»
  • 15:41
    • «Амур» выиграл у «Трактора» и продлил победную серию
  • 13:38
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
  • 13:24
    • Сборную России по хоккею отстранили от участия в международных турнирах в сезоне-2024/2025
  • 13:01
    • Защитник «Динамо» получил перелом ключицы
    Все новости спорта

    Яир Родригес: Я разнесу Топурию у него же дома в Испании

    Бокс/ММА ММА UFC Александр Волкановски Макс Холлоуэй Конор Макгрегор Сауль Альварес
    Бывший временный чемпион UFC в полулегком весе Яир Родригес считает, что сумеет победить в Испании своего прямого конкурента по дивизиону Илию Топурию.

    Илия Топурия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илия Топурия

    «Он никогда не встретится с кем-то вроде "Канело" или Макгрегора. Его карьера завершится после этого боя с Волкановски. Я бы с удовольствием побил его. Уверен, что разнесу Топурию у него же дома в Испании»

    Топурия ранее высказался, что не даст титульник Яиру Родригесу, Максу Холлоуэю и Брайану Ортеге, если станет новым чемпионом промоушена в полулегком весе.

    Бой Илии против Александра Волкановски состоится на UFC 298. Родригес в следующем своем поединке сразится с бывшим претендентом на титул Брайаном Ортегой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Лейпциг» «Реал»?
  • «РБ Лейпциг» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Увезет ли «Манчестер Сити» победу из Дании?
  • «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Авангард» сумеет набрать очки в Уфе?
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ботафого Сан-Паулу — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:35
    •  2.36
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Васко да Гама
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры