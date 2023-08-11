Василий Ломаченко снялся с боя против Шакура Стивенсона

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBC, WBA Super, WBO и The Ringне будет драться противв этом году.

Одной из причин отказа украинца — непростая ситуация в его стране, мешающая полноценной подготовке. Поединок Ломаченко и Стивенсона мог состояться ближе к концу 2023-го.

Сейчас Василий и Шакур являются главными претендентами на титул WBC, который в сентябре станет вакантным из-за перехода Девина Хэйни в первый полусредний вес.

Всего в активе украинского легковеса 17 побед и 3 поражения. Стивенсон ранее еще никому не проигрывал в профессиональной карьере. В его активе 20 побед.