Теофимо Лопес: Хэйни слаб духом, он не победит Ломаченко

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе выбрал в фаворита в предстоящем титульном поединке между

«У Девина классный удар, но он не сможет победить Ломаченко, так как слаб духом. Против Василия нельзя действовать от защиты. Его нужно постоянно атаковать и прессинговать. Едва ли у Хэйни хватит смелости вести такой агрессивный поединок»

Противостояние Хэйни и Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком дивизионе состоится 20 мая. Сейчас все пояса принадлежит Девину.

Напомним, что Лопес был последним, кто нанес украинскому боксеру поражение. В октябре 2020-го Теофимо одолел Ломаченко единогласным решением судей.