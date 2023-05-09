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    Теофимо Лопес: Хэйни слаб духом, он не победит Ломаченко

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Василий Ломаченко Девин Хэйни
    Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Теофимо Лопес выбрал в фаворита в предстоящем титульном поединке между Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

    Теофимо Лопес
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    Теофимо Лопес

    «У Девина классный удар, но он не сможет победить Ломаченко, так как слаб духом. Против Василия нельзя действовать от защиты. Его нужно постоянно атаковать и прессинговать. Едва ли у Хэйни хватит смелости вести такой агрессивный поединок»

    Противостояние Хэйни и Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком дивизионе состоится 20 мая. Сейчас все пояса принадлежит Девину.

    Напомним, что Лопес был последним, кто нанес украинскому боксеру поражение. В октябре 2020-го Теофимо одолел Ломаченко единогласным решением судей.

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