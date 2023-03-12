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    Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили судейским решением

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    В главном событии вечера на прошедшем турнире по смешанным единоборствам в Лас-Вегасе в легчайшей весовой категории встречались Петр Ян и Мераб Двалишвили.

    Петр Ян
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    Петр Ян

    Их поединок продлился все 5 раундов, а победу единогласным решением судей со счетом 50:45 одержал грузинский боец. Для Петра это поражение стало уже третьим кряду.

    Ранее россиянин проиграл раздельным решением судей Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли. В преддверии данной встречи Ян располагался на второй строчке в рейтинге легчайшего дивизиона.

    Всего в активе Петра 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере. На счету Двалишвили 16 выигранных встреч и 4 проигрыша. Сейчас Мераб вышел на победную серию из девяти успешных боев кряду.

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