Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили судейским решением

В главном событии вечера на прошедшем турнире по смешанным единоборствам в Лас-Вегасе в легчайшей весовой категории встречались

Их поединок продлился все 5 раундов, а победу единогласным решением судей со счетом 50:45 одержал грузинский боец. Для Петра это поражение стало уже третьим кряду.

Ранее россиянин проиграл раздельным решением судей Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли. В преддверии данной встречи Ян располагался на второй строчке в рейтинге легчайшего дивизиона.

Всего в активе Петра 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере. На счету Двалишвили 16 выигранных встреч и 4 проигрыша. Сейчас Мераб вышел на победную серию из девяти успешных боев кряду.