Шавкат Рахмонов проведет следующий бой в UFC с Джеффом Нилом

Руководство UFC анонсировали поединок между представителями первой десятки рейтинга в полусреднем весе

Их встреча должна состояться 15 января 2023 года. На данный момент Джефф и Шавкат занимают седьмую и десятую позиции в списке категории до 77,1 кг.

Оба бойца подходят к очному поединку после побед в предыдущих встречах. Рахмонов 25 июня во втором раунде одолел сабмишном Нила Мэгни. Джефф Нил 7 августа нокаутировал Висенте Люке.

Всего на счету американца 15 побед и 4 поражения в карьере. В активе казахстанского бойца 16 выигранных поединков и ни одного проигрыша.