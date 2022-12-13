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    Дмитрий Бивол стал лучшим боксером 2022 года по версии всемирной ассоциации WBA

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    По информации от Хильберто Мендоса, являющимся президентом всемирной ассоциации WBA, стало известно, что Дмитрий Бивол признан лучшим боксером 2022 года по их версии.

    Дмитрий Бивол
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    Дмитрий Бивол

  • Хильберто Мендос
  • Президент WBA
  • Я награждаю вас за все то, что вы сделали в ринге. Этот приз вы заслуживаете не только за текущий год, но и за предыдущие годы. Спасибо за то, что представляете нашу ассоциацию в качестве чемпиона мира

    • В 2022 году Дмитрий провел 2 успешных защиты чемпионского титула в полутяжелом весе по версии WBA Super.

    7 мая Бивол победил единогласным решением судей звездного мексиканского боксера Сауля Альвареса, а в ночь с 5 на 6 ноября также по итогам 12-ти раундов одолел его соотечественника Хильберто Рамиреса.

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