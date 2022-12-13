Дмитрий Бивол стал лучшим боксером 2022 года по версии всемирной ассоциации WBA

По информации от, являющимся президентом всемирной ассоциации WBA, стало известно , чтопризнан лучшим боксером 2022 года по их версии.

Хильберто Мендос Президент WBA Я награждаю вас за все то, что вы сделали в ринге. Этот приз вы заслуживаете не только за текущий год, но и за предыдущие годы. Спасибо за то, что представляете нашу ассоциацию в качестве чемпиона мира

В 2022 году Дмитрий провел 2 успешных защиты чемпионского титула в полутяжелом весе по версии WBA Super.

7 мая Бивол победил единогласным решением судей звездного мексиканского боксера Сауля Альвареса, а в ночь с 5 на 6 ноября также по итогам 12-ти раундов одолел его соотечественника Хильберто Рамиреса.