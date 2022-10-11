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    Алексей Олейник покинул UFC

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    Российский тяжеловес Алексей Олейник больше не боец UFC. Об этом сообщил Twitter UFC Roster Watch, который фиксирует изменения в ростере бойцов лиги.

    Алексей Олейник
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    Алексей Олейник

    Как отмечается, у бойца завершился текущий контракт с UFC. Олейник потенциально может вернуться в UFC, если он и промоушен договорятся о новой сделке в ближайшие недели.

    В последнем бою Олейник проиграл шведу Илиру Латифи единогласным решением судей. Их поединок прошел на турнире UFC Vegas 61 в ночь на 2 октября.

    Олейник выступал в UFC с 2014 года, одержал девять побед и потерпел восемь поражений. Он владеет рекордом по числу боец в UFC среди российских спортсменов.

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