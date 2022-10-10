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    Генри Сехудо: «Масвидаль — идеальный соперник для Макгрегора. Это был бы зрелищный бой»

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    Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал потенциального соперника для Конора Макгрегора.

    Хорхе Масвидаль
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    Хорхе Масвидаль

  • Генри Сехудо
  • Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях
  • Масвидаль — это идеальный вариант для Конора. Он никогда не борется и поэтому мы все можем увидеть интересный бой в стойке. К тому же, они оба давно не побеждали. Что Хорхе, что Конор очень популярны и бои с их участием набирают много просмотров

    • Летом текущего года Масвидаль вызывал Макгрегора на очный поединок, однако ирландец ответил отказом по причине того, что еще не до конца восстановился после травмы.

    Накануне ирландец заявил, что планирует подняться в полусредний вес, где уже на протяжении нескольких лет выступает Хорхе.

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