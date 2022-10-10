Генри Сехудо: «Масвидаль — идеальный соперник для Макгрегора. Это был бы зрелищный бой»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях назвал потенциального соперника для

Генри Сехудо Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Масвидаль — это идеальный вариант для Конора. Он никогда не борется и поэтому мы все можем увидеть интересный бой в стойке. К тому же, они оба давно не побеждали. Что Хорхе, что Конор очень популярны и бои с их участием набирают много просмотров

Летом текущего года Масвидаль вызывал Макгрегора на очный поединок, однако ирландец ответил отказом по причине того, что еще не до конца восстановился после травмы.

Накануне ирландец заявил, что планирует подняться в полусредний вес, где уже на протяжении нескольких лет выступает Хорхе.