Гилберт Бернс: «Надеюсь, что Чимаев не поднимется в средний вес»

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе высказался о потенциальном переходев средний вес.

Гилберт Бернс Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Мне бы хотелось, чтобы Чимаев остался в нашем дивизионе. Провальная весогонка — это не повод менять категорию. Многие обрадовались, что он планирует подняться в средний вес, так как на одного сильного конкурента может стать меньше

Гилберт Бернс в своем последнем поединке единогласным решением судей уступил Хамзату Чимаеву. Позднее бразилец заявил о потенциальном реванше в формате пятираундового боя.

Всего в активе Гилберта Бернса 25 поединков по правилам ММА. На счету 36-летнего бразильца 20 побед и 5 поражений в профессиональной карьере.