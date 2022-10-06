Гилберт Бернс: «Надеюсь, что Чимаев не поднимется в средний вес»

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс высказался
о потенциальном переходе Хамзата Чимаева
в средний вес.
Гилберт БернсЭкс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весеМне бы хотелось, чтобы Чимаев остался в нашем дивизионе. Провальная весогонка — это не повод менять категорию. Многие обрадовались, что он планирует подняться в средний вес, так как на одного сильного конкурента может стать меньше
Гилберт Бернс в своем последнем поединке единогласным решением судей уступил Хамзату Чимаеву. Позднее бразилец заявил о потенциальном реванше в формате пятираундового боя.
Всего в активе Гилберта Бернса 25 поединков по правилам ММА. На счету 36-летнего бразильца 20 побед и 5 поражений в профессиональной карьере.