Фигередо и Морено проведут четвертый очный поединок на UFC 283

По информации от представителей UFC, стала известна дата поединка за звание чемпиона промоушена в наилегчайшем дивизионе.

Встреча с участием Брендона Морено и Дейвисона Фигередо состоится 21 января в 2023 году на турнире UFC 283, который пройдет в Бразилии. Ранее данные бойцы уже трижды дрались друг с другом.

В первом поединке была зафиксирована ничья, а втором победу одержал Брендон Морено. В третьей встрече выиграл Дейвисон Фигередо, который на данный момент и является действующим чемпионом.

Брендон Морено после досрочной победы в своем последнем бою над Кайем Кара-Франсом завоевал пояс временного чемпиона UFC в наилегчайшем дивизионе.