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    Фигередо и Морено проведут четвертый очный поединок на UFC 283

    Бокс/ММА ММА UFC
    По информации от представителей UFC, стала известна дата поединка за звание чемпиона промоушена в наилегчайшем дивизионе.

    Брендон Морено
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    Брендон Морено

    Встреча с участием Брендона Морено и Дейвисона Фигередо состоится 21 января в 2023 году на турнире UFC 283, который пройдет в Бразилии. Ранее данные бойцы уже трижды дрались друг с другом.

    В первом поединке была зафиксирована ничья, а втором победу одержал Брендон Морено. В третьей встрече выиграл Дейвисон Фигередо, который на данный момент и является действующим чемпионом.

    Брендон Морено после досрочной победы в своем последнем бою над Кайем Кара-Франсом завоевал пояс временного чемпиона UFC в наилегчайшем дивизионе.

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