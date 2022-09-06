Хамзат Чимаев: «Я готов подраться с победителем пары Адесанья-Перейра»

Топовый полусредневес UFC рассказал , с кем хочет провести поединок после встречи с

Хамзат Чимаев Боец UFC Я понимаю, что UFC вправе устроить трилогию между Усманом и Эдвардсом. Мне хочется оттягивать бой за титул. Поэтому я готов подняться в средний вес и подраться с Адесаньей или Перейрой за пояс. Но тут уже все будет зависеть от решения руководства промоушена

Хамзат Чимаев проведет свой следующий поединок на UFC 279 против Нейта Диаса. Их бой станет главным событием вечера в Лас-Вегасе.

В своем последнем поединке швед единогласным решением судей по итогам трех раундов одолел Гилберта Бернса. Сейчас Чимаев занимает третью строчку в рейтинге полусредневесов.