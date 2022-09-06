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    Хамзат Чимаев: «Я готов подраться с победителем пары Адесанья-Перейра»

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    Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал, с кем хочет провести поединок после встречи с Нейтом Диасом.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

  • Хамзат Чимаев
  • Боец UFC
  • Я понимаю, что UFC вправе устроить трилогию между Усманом и Эдвардсом. Мне хочется оттягивать бой за титул. Поэтому я готов подняться в средний вес и подраться с Адесаньей или Перейрой за пояс. Но тут уже все будет зависеть от решения руководства промоушена

    • Хамзат Чимаев проведет свой следующий поединок на UFC 279 против Нейта Диаса. Их бой станет главным событием вечера в Лас-Вегасе.

    В своем последнем поединке швед единогласным решением судей по итогам трех раундов одолел Гилберта Бернса. Сейчас Чимаев занимает третью строчку в рейтинге полусредневесов.

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