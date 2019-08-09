ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тун» — «Спартак»Призрак Салоников. Шюррле и Бакаев спасли «Спартак» от позора
  • 11:58
    • Реванш Джошуа и Руиса может пройти в Саудовской Аравии
  • 11:14
    • Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»
  • 10:58
    • «Бавария» может арендовать вингера «Интера»
  • 10:44
    • Лукаку взял номер Икарди в «Интере»
  • 10:26
    • «Спартак» может усилиться полузащитником «Страсбурга»
    Все новости спорта

    Реванш Джошуа и Руиса может пройти в Саудовской Аравии

    Энтони Джошуа
    Реванш бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа и чемпиона мира Энди Руиса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии, сообщает The Telegraph.

    Энтони Джошуа
    Энтони Джошуа

    По данным источника, официально дату и место проведения поединка могут назвать уже сегодня, 9 августа. Предполагается, что поединок будет проходить в Рияде. Власти Саудовской Аравии готовы заплатить около $ 100 млн за право проведения боя.

    Руис и Джошуа впервые встретились 1 июня 2019 года в Нью-Йорке (США). Руис нанес сенсационное поражение сопернику и захватил все титулы британца.

    Соперники договорились о проведении реванша до конца 2019 года, но пока так и не определились с местом. Джошуа отказывался вновь выступать в США, а Руис не хочет лететь в Великобританию. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Проиграл непобежденному. Поветкин приблизился к завершению карьеры
  • 23/09/2018 в 11:45
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Норвич»
  • 2.15
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Заявит ли «Монако» свои хозяйские права в матче с «Лионом»?
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Ливерпуль» оторвется на новичке АПЛ
  • «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Прервет ли «Чертаново» победное шествие «СКА-Хабаровск»?
  • «СКА-Хабаровск» — «Чертаново». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарри Магуайр Футбол Будущее клуба. Магуайр может многое изменить в «МЮ»«Манчестер Юнайтед» не зря оформил самый дорогой трансфер защитника в истории 07/08/2019 в 20:270
  • 08:28
    • Кузнецова и Александрова покинули турнир в Торонто
  • 08:14
    • Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
  • 21:51
    • Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун»
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лицаЧто нового нас ждет в следующем сезоне английской Премьер-лиги? 06/08/2019 в 16:460
  • Экспресс дня

  • Как «Ливерпуль» начнет новый сезон в АПЛ?
  • 5.17
    •
  • 11:44
    • «Рубин» может провести на Центральном стадионе весь сезон
  • 11:29
    • «Рома» намерена арендовать защитника «Ювентуса»
  • 00:59
    • Шюррле: Рад, что отдал первую результативную передачу за красно-белых
    Кристиан Эриксен Футбол Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августаКто претендует на звезду «Тоттенхэма», избавится ли «Реал» от ненужного вингера, состоится ли крупнейший трансфер в истории Бундеслиги и другие трансферные новости последних дней 06/08/2019 в 02:090
  • 00:11
    • Джорджевич перешел в «Локомотив»
  • 22:24
    • Давид Луиз перешел из «Челси» в «Арсенал»
  • 21:15
    • АЕК на выезде победил «Университатю»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие