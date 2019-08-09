Реванш Джошуа и Руиса может пройти в Саудовской Аравии

Реванш бывшего чемпиона мираи чемпиона мирасостоится 7 декабря в Саудовской Аравии, сообщает The Telegraph.

По данным источника, официально дату и место проведения поединка могут назвать уже сегодня, 9 августа. Предполагается, что поединок будет проходить в Рияде. Власти Саудовской Аравии готовы заплатить около $ 100 млн за право проведения боя.

Руис и Джошуа впервые встретились 1 июня 2019 года в Нью-Йорке (США). Руис нанес сенсационное поражение сопернику и захватил все титулы британца.

Соперники договорились о проведении реванша до конца 2019 года, но пока так и не определились с местом. Джошуа отказывался вновь выступать в США, а Руис не хочет лететь в Великобританию. 0