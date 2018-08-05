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    Экс-тренер Поветкина: Организм Ковалева уже не выдерживает нагрузки

    WBO
    Бывший тренер Александра Поветкина Александр Зимин отметил, что российский боксер Сергей Ковалев, видимо, еще до боя с колумбийцем Элейдером Альваресом думал о завершении карьеры.

    Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев
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    «Раз Ковалев сказал, что пора вешать перчатки, значит, он до боя уже думал об этом. У него перебор профессиональных нагрузок, надо же успевать и восстанавливаться после них, соблюдать баланс. Отсюда и неуверенность в бою с Альваресом. Я бы не сказал, что поражение Ковалева неожиданное. Он начал сдавать, теряет скорость.

    Раз Ковалев проиграл нокдауном, тяжелым ударом, значит, он не чувствует его. У него нет той реакции на атаки соперника, что-то пропало у него. Возможно, он перебирает с тренировками, то есть чрезмерно тренируется, а в подготовке к таким боям важен каждый день. Видимо, организм Ковалева уже не выдерживает такие нагрузки, поэтому падает скорость, сила удара, чуйка на атаки противника», — цитирует Зимина «РИА Новости».

    Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в седьмом раунде и потерял титул WBO в полутяжелом весе. После поражения 35-летний россиянин заявил, что пришло время «вешать перчатки», но он не будет делать поспешных выводов. 0

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