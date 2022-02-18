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    Допинг-тест украинской бобслеистки дал положительный результат на Олимпиаде

    Пекин-2022 Допинг Биатлон Между тем
    Допинг-тест украинской бобслеистки Лидии Гунько, которая принимала участие в Олимпийских играх в Пекине, оказался положительным, сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

    Лидия Гунько
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    Лидия Гунько

    В допинг-пробе 28-летней спортсменки обнаружен дигидротестостерон (более активная форма тестостерона). Тест был сдан 14 февраля на Олимпийских играх в Пекине. Отметим, что это были первые Игры бобслеистки в карьере.

    Гунько была проинформирована и временно отстранена до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК, применимыми к зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года.

    Спортсменке запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках или какой-либо деятельности во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

    Спортсменка имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде — Антидопинговом отделе (CAS ADD). Лидия Гунько также имеет право запросить анализ пробы Б.

    На Олимпиаде в Пекине Лидия Гунько стала 20-й в монобобе.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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