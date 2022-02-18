Допинг-тест украинской бобслеистки дал положительный результат на Олимпиаде

В допинг-пробе 28-летней спортсменки обнаружен дигидротестостерон (более активная форма тестостерона). Тест был сдан 14 февраля на Олимпийских играх в Пекине. Отметим, что это были первые Игры бобслеистки в карьере.
Гунько была проинформирована и временно отстранена до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК, применимыми к зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года.
Спортсменке запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках или какой-либо деятельности во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Спортсменка имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде — Антидопинговом отделе (CAS ADD). Лидия Гунько также имеет право запросить анализ пробы Б.
На Олимпиаде в Пекине Лидия Гунько стала 20-й в монобобе.
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