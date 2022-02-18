Фигурное катание, спортивные пары, короткая программа на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

18 февраля в 13:30 на Олимпиаде-2022 начнется

Сборную России представят три пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Основные фавориты в борьбе за первенство — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые за последние два года собрали полную коллекцию титулов.

Борьбу им навяжут, помимо соотечественников, китайцы Вэнцзинь Суй/Цун Хань.

Подробная онлайн-трансляция короткой программы спортивных пар пройдет на LiveSport.Ru. Начало — в 13:30.

Телевизионную трансляцию соревнований смотрите на Первом канале. Начало прямого эфира — 13:30 мск.

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