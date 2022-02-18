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    Фигурное катание, спортивные пары, короткая программа на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    18 февраля в 13:30 на Олимпиаде-2022 начнется короткая программа у спортивных пар в фигурном катании.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    Сборную России представят три пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

    Основные фавориты в борьбе за первенство — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые за последние два года собрали полную коллекцию титулов.

    Борьбу им навяжут, помимо соотечественников, китайцы Вэнцзинь Суй/Цун Хань.

    Подробная онлайн-трансляция короткой программы спортивных пар пройдет на LiveSport.Ru. Начало — в 13:30.

    Телевизионную трансляцию соревнований смотрите на Первом канале. Начало прямого эфира — 13:30 мск.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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