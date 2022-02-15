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    Фигурное катание, женщины, короткая программа на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    В 13:00 на Олимпиаде-2022 в Пекине начнется долгожданная короткая программа у фигуристок.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Только накануне стало официально объявили, что в соревнованиях все же примет участие Камила Валиева. Неделю назад стало известно, что ее допинг-проба в конце декабря дала положительный результат.

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    • Выездной спортивный арбитражный суд принял решение о допуске Валиевой, однако детальные разбирательства по делу буду позже, и, в случае выигрыша медали, она может быть отобрана задним числом.

    Помимо Валиевой за сборную России выступят Александра Трусова и Анна Щербакова.

    Онлайн-трансляцию короткой программы у женщин на Олимпиаде-2022 смотрите на LiveSport.Ru.

    Телетрансляция будет в эфире Первого канала. Начало — в 13:00 мск.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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