Фигурное катание, женщины, короткая программа на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

В 13:00 на Олимпиаде-2022 в Пекине начнется долгожданная

Только накануне стало официально объявили, что в соревнованиях все же примет участие Камила Валиева. Неделю назад стало известно, что ее допинг-проба в конце декабря дала положительный результат.

Выездной спортивный арбитражный суд принял решение о допуске Валиевой, однако детальные разбирательства по делу буду позже, и, в случае выигрыша медали, она может быть отобрана задним числом.

Помимо Валиевой за сборную России выступят Александра Трусова и Анна Щербакова.

Онлайн-трансляцию короткой программы у женщин на Олимпиаде-2022 смотрите на LiveSport.Ru.

Телетрансляция будет в эфире Первого канала. Начало — в 13:00 мск.

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