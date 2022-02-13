Российские лыжники выиграли эстафету на Олимпиаде в Пекине

Золотые медали завоевали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Второе место заняла сборная Норвегии. Бронзовые медали выиграли французские лыжники.
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
Лыжные гонки. Мужчины Эстафета 4 х 10 км
1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7
2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клебо) — 1:55,57,9
3. Франция (Ришар Жув, Юго Лапалю, Клеман Парис, Морис Манифика) — 1:56.07,1
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